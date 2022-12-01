Ситуація з ВІЛ/СНІДом на Харківщині в умовах війни (репортаж)

Щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Говорити про статистику на Харківщині через воєнні дії фахівці не беруться. На територіях, що були тимчасово окуповані, взагалі склалася критична ситуація. Мовляв, окупанти не підтримували наркозалежних і не надавали їм замісну терапію, тож люди пішки йшли за нею у Харків. Акцію до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом провели в деокупованій Балаклії.

Ольга Кислань, лікарка КНП ХОС “Обласний клінічний центр профілактики та боротьби зі СНІДом”

За даними ДУ “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я”, Україна на сьогодні посідає одне з перших місць серед європейського регіону за кількостю ВІЛ-позитивних осіб. Через повномасштабні воєнні дії в Харківській області всі статистичні дані за 2022 рік знижені. Унаслідок тимчасової окупації, евакуації населення та великих хвиль внутрішньої міграції. Таким чином, порівняння даних 21-го року з 22-м не є коректними.

Євген Бабенко, лікар-нарколог медичного центру “Альтернатива”

Супроводжуючою ВІЛ-інфекції є наркотична залежність. На жаль, те, що спостерігалося на окупованих територіях серед наших пацієнтів… РФ не має у своєму медичному ракурсі замісної терапії. РФ не підтримує наркозалежних, а навпаки – вони цькуються, вони закриваються в міліцію, заарештовуються. Ті пацієнти, котрі були ще в місті, вони пішки добиралися під обстрілами з різних куточків міста. Вони приходили у тяжких, вкрай тяжких станах. Але їм якомога швидше надавалася медична допомога, надавалися замісні препарати. Потім ми через тиждень-другий почали бачити в себе на порозі пацієнтів, котрі пішки приходили з Чугуєва, з Балаклії, з Ізюмщини. Котрі під обстрілами невідомими шляхами проходили і через блокпости, і через заміновані поля. Деякі з них, на жаль, загинули.

Денис Клименко, директор медичного центру “Альтернатива”

Акція була проведена у деокупованому місті Балаклія. Акція полягала в тому, що наші соціальні працівники за допомогою мобільної пересувної амбулаторії надавали послуги з експрес-тестування населенню у деокупованому місті Балаклія, надали можливість протестуватися у мобільному бусі. Соціальний працівник тестував на відсутність або наявність ВІЛ-інфекції. Було трохи більше ніж 50 осіб. Невелика кількість, на жаль, тому що дуже багато людей бояться взнати свій статус, бояться зіткнутися з якоюсь новиною, яка буде для них не дуже доброю, не дуже позитивною.