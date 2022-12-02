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Быстрее отстроить Харьков: Терехов просит упростить процесс выделения земли

Общество 20:42   02.12.2022
Елена Нагорная
Быстрее отстроить Харьков: Терехов просит упростить процесс выделения земли Фото: Леонид Логвиненко

Мэр Харькова Игорь Терехов на пресс-конференции 2 декабря заявил, что добивается внесения изменений в законодательство по упрощению процедуры выделения земли для городов, которые необходимо восстанавливать после вражеской агрессии.

Городской голова объяснил, что упрощение процедуры необходимо для ускоренного выделения земли при строительстве новых микрорайонов — чтобы сразу возводить и жилье, и социальную инфраструктуру: школы, больницы, детсады.

«Закон мы не можем нарушать, и выделить сейчас земельный участок под жилое здание, под супермаркет или другое — четыре сессии должно пройти, сто согласований… Я настаиваю на том, чтобы для таких городов, как Харьков, были специальные законы. Пусть на 5 лет, но если такие законы не будут приняты, это будет разрушать все наши усилия», — сказал Терехов.

Также он добавил, что уже озвучил свое предложение руководству государства.

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«Знаю, что такое в киевских кругах уже крутится. Я несколько раз разным источникам доносил свое мнение. Несколько раз разговаривал с высшим руководством страны. На мой взгляд, меня услышали. Сейчас война, отопительный сезон, электроэнергия — все наваливается, но я буду добиваться этого, потому что это будущее Харькова и многих городов, которые находятся в таком же положении, как и Харьков. Это Николаев, Запорожье, Буча, Ирпень», — отметил городской голова.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 20:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов на пресс-конференции 2 декабря заявил, что добивается внесения изменений в законодательство по упрощению процедуры выделения земли для городов, которые необходимо восстанавливать после вражеской агрессии.".