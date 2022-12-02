Швидше відбудувати Харків: Терехов просить спростити процес виділення землі

Мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 2 грудня заявив, що домагається внесення змін до законодавства щодо спрощення процедури виділення землі для міст, які необхідно відновлювати після ворожої агресії.

Міський голова пояснив, що спрощення процедури необхідне для прискореного виділення землі під час будівництва нових мікрорайонів – щоб одразу зводити і житло, і соціальну інфраструктуру: школи, лікарні, дитсадки.

“Закон ми не можемо порушувати, і виділити зараз земельну ділянку під житлову будівлю, під супермаркет чи інше – чотири сесії повинно пройти, сто погоджень… Я наполягаю на тому, щоб для таких міст, як Харків, були спеціальні закони. Нехай на 5 років, але якщо такі закони не будуть прийняті, це буде руйнувати всі наші зусилля”, – сказав Терехов.

Також він додав, що вже озвучив свою пропозицію керівництву держави.

“Знаю, що таке в київських колах вже крутиться. Я декілька разів різним джерелам доносив свою думку. Декілька разів розмовляв з вищим керівництвом країни. На мій погляд, мене почули. Зараз війна, опалювальний сезон, електроенергія – воно навалюється, але я буду домагатися цього, бо це майбутнє Харкова та багатьох міст, які знаходяться в такому ж положенні, як і Харків. Це Миколаїв, Запоріжжя, Буча, Ірпінь”, – зазначив міський голова.