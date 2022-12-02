На Харьковщине восстановили еще один мост через Северский Донец (видео)
Мост вновь соединил Змиевскую и Слобожанскую громады на Харьковщине, а также открыл движение из Змиева в сторону Балаклеи. О завершении монтажа временной конструкции сообщили в Змиевском горсовете.
«Открываем мост через Северский Донец, который будет соединять две громады – Змиевскую и Слобожанскую, а дальше – Балаклейскую, Донецкую», — сообщил мэр Змиева Павел Голодников.
С 1 декабря проезд открыли для легкового транспорта, с понедельника, 5 сентября, обещают пропускать грузовики и автобусы.
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«Это не полноценный мост, который планируется в следующем году ремонтировать и строить, но это временное сооружение, которое позволит пользоваться этим мостом», — уточнил Голодников.
Напомним, на днях в Изюме на временном мосту произошло трагическое ДТП — с конструкции в реку слетел автомобиль, три человека погибли.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 11:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мост вновь соединил Змиевскую и Слобожанскую громады на Харьковщине, а также открыл движение из Змиева в сторону Балаклеи. О завершении монтажа временной конструкции сообщили в Змиевском горсовете".