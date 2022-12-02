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На Харьковщине восстановили еще один мост через Северский Донец (видео)

Общество 11:57   02.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине восстановили еще один мост через Северский Донец (видео) Фото: кадр из видео

Мост вновь соединил Змиевскую и Слобожанскую громады на Харьковщине, а также открыл движение из Змиева в сторону Балаклеи. О завершении монтажа временной конструкции сообщили в Змиевском горсовете.

«Открываем мост через Северский Донец, который будет соединять две громады – Змиевскую и Слобожанскую, а дальше – Балаклейскую, Донецкую», — сообщил мэр Змиева Павел Голодников.

С 1 декабря проезд открыли для легкового транспорта, с понедельника, 5 сентября, обещают пропускать грузовики и автобусы.

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    • «Это не полноценный мост, который планируется в следующем году ремонтировать и строить, но это временное сооружение, которое позволит пользоваться этим мостом», — уточнил Голодников.

    Напомним, на днях в Изюме на временном мосту произошло трагическое ДТП — с конструкции в реку слетел автомобиль, три человека погибли.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 11:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мост вновь соединил Змиевскую и Слобожанскую громады на Харьковщине, а также открыл движение из Змиева в сторону Балаклеи. О завершении монтажа временной конструкции сообщили в Змиевском горсовете".