На Харьковщине восстановили еще один мост через Северский Донец (видео)

Мост вновь соединил Змиевскую и Слобожанскую громады на Харьковщине, а также открыл движение из Змиева в сторону Балаклеи. О завершении монтажа временной конструкции сообщили в Змиевском горсовете.

«Открываем мост через Северский Донец, который будет соединять две громады – Змиевскую и Слобожанскую, а дальше – Балаклейскую, Донецкую», — сообщил мэр Змиева Павел Голодников.

С 1 декабря проезд открыли для легкового транспорта, с понедельника, 5 сентября, обещают пропускать грузовики и автобусы.

«Это не полноценный мост, который планируется в следующем году ремонтировать и строить, но это временное сооружение, которое позволит пользоваться этим мостом», — уточнил Голодников.

Напомним, на днях в Изюме на временном мосту произошло трагическое ДТП — с конструкции в реку слетел автомобиль, три человека погибли.