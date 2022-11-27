Машина упала с моста в реку: на Харьковщине три человека погибли в ДТП (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось в Харьковской области.

Событие произошло 27 ноября около 15:50 в Изюме.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2102″ не справился с управлением и съехал с моста в реку. Водитель транспортного средства и пассажиры погибли на месте. Их личности устанавливаются», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Погибшие — трое мужчин, уточнили в полиции. Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства, а также — устанавливают обстоятельства ДТП и личности погибших.