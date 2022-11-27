Машина упала с моста в реку: на Харьковщине три человека погибли в ДТП (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось в Харьковской области.
Событие произошло 27 ноября около 15:50 в Изюме.
«Водитель автомобиля «ВАЗ-2102″ не справился с управлением и съехал с моста в реку. Водитель транспортного средства и пассажиры погибли на месте. Их личности устанавливаются», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Погибшие — трое мужчин, уточнили в полиции. Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства, а также — устанавливают обстоятельства ДТП и личности погибших.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 20:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось в Харьковской области".