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Машина упала с моста в реку: на Харьковщине три человека погибли в ДТП (фото)

Происшествия 20:48   27.11.2022
Оксана Горун
Машина упала с моста в реку: на Харьковщине три человека погибли в ДТП (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось в Харьковской области.

Событие произошло 27 ноября около 15:50 в Изюме.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2102″ не справился с управлением и съехал с моста в реку. Водитель транспортного средства и пассажиры погибли на месте. Их личности устанавливаются», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Изюме утонули три мужчины с машиной
Фото: ГУ НП в Харьковской области

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    • Погибшие — трое мужчин, уточнили в полиции. Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства, а также — устанавливают обстоятельства ДТП и личности погибших.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 20:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось в Харьковской области".