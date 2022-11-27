Машина впала з мосту в річку: на Харківщині троє людей загинули в ДТП (фото)
Фото: ГУ НП у Харківській області
Поліція встановлює обставини ДТП, що сталася на Харківщині.
Подія сталася 27 листопада близько 15:50 в Ізюмі.
“Водій автомобіля “ВАЗ-2102″ не впорався з керуванням і з’їхав з моста в річку. Водій транспортного засобу та пасажири загинули на місці. Їхні особи встановлюються”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Загиблі – троє чоловіків, уточнили у поліції. Наразі слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження, а також – встановлюють обставини ДТП та особи загиблих.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 20:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція встановлює обставини ДТП, що сталася на Харківщині".