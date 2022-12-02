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На Харківщині відновили ще один міст через Сіверський Донець (відео)

Суспільство 11:57   02.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині відновили ще один міст через Сіверський Донець (відео)

Міст знову поєднав Зміївську та Слобожанську громади на Харківщині, а також відкрив рух із Змієва в бік Балаклії. Про завершення монтажу тимчасової конструкції повідомили у Зміївській міськраді.

“Відкриваємо міст через Сіверський Донець, який з’єднуватиме дві громади – Зміївську та Слобожанську, а далі – Балаклійську, Донецьку”, – повідомив мер Змієва Павло Голодніков.

З 1 грудня проїзд відкрили для легкового транспорту, з понеділка, 5 вересня, обіцяють пропускати вантажівки та автобуси.

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    • “Це не повноцінний міст, який планується наступного року ремонтувати та будувати, але це тимчасова споруда, яка дозволить користуватися цим мостом”, – уточнив Голодніков.

    Нагадаємо, днями в Ізюмі на тимчасовому мості сталася трагічна ДТП – з конструкції в річку злетів автомобіль, троє людей загинули.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 11:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міст знову поєднав Зміївську та Слобожанську громади на Харківщині, а також відкрив рух із Змієва в бік Балаклії. Про завершення монтажу тимчасової конструкції повідомили у Зміївській міськраді".