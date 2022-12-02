На Харківщині відновили ще один міст через Сіверський Донець (відео)
Міст знову поєднав Зміївську та Слобожанську громади на Харківщині, а також відкрив рух із Змієва в бік Балаклії. Про завершення монтажу тимчасової конструкції повідомили у Зміївській міськраді.
“Відкриваємо міст через Сіверський Донець, який з’єднуватиме дві громади – Зміївську та Слобожанську, а далі – Балаклійську, Донецьку”, – повідомив мер Змієва Павло Голодніков.
З 1 грудня проїзд відкрили для легкового транспорту, з понеділка, 5 вересня, обіцяють пропускати вантажівки та автобуси.
Читайте також: Школи та поліклініки Північної Салтівки “консервують” на зиму (фото)
“Це не повноцінний міст, який планується наступного року ремонтувати та будувати, але це тимчасова споруда, яка дозволить користуватися цим мостом”, – уточнив Голодніков.
Нагадаємо, днями в Ізюмі на тимчасовому мості сталася трагічна ДТП – з конструкції в річку злетів автомобіль, троє людей загинули.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині відновили ще один міст через Сіверський Донець (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 11:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міст знову поєднав Зміївську та Слобожанську громади на Харківщині, а також відкрив рух із Змієва в бік Балаклії. Про завершення монтажу тимчасової конструкції повідомили у Зміївській міськраді".