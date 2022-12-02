На Харківщині відновили ще один міст через Сіверський Донець (відео)

Міст знову поєднав Зміївську та Слобожанську громади на Харківщині, а також відкрив рух із Змієва в бік Балаклії. Про завершення монтажу тимчасової конструкції повідомили у Зміївській міськраді.

“Відкриваємо міст через Сіверський Донець, який з’єднуватиме дві громади – Зміївську та Слобожанську, а далі – Балаклійську, Донецьку”, – повідомив мер Змієва Павло Голодніков.

З 1 грудня проїзд відкрили для легкового транспорту, з понеділка, 5 вересня, обіцяють пропускати вантажівки та автобуси.

“Це не повноцінний міст, який планується наступного року ремонтувати та будувати, але це тимчасова споруда, яка дозволить користуватися цим мостом”, – уточнив Голодніков.

Нагадаємо, днями в Ізюмі на тимчасовому мості сталася трагічна ДТП – з конструкції в річку злетів автомобіль, троє людей загинули.