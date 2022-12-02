Live
  • Пятница 02.12.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

Вышла на пути: на Харьковщине товарняк насмерть сбил женщину (фото)

Происшествия 15:57   02.12.2022
Оксана Горун
Вышла на пути: на Харьковщине товарняк насмерть сбил женщину (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

ЧП на железной дороге случилось рано утром 2 декабря в районе Шаровки на Харьковщине.

«Грузовой поезд совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла на месте. Во время движения машинист подавал звуковой сигнал», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На Харьковщине поезд насмерть сбил женщину в районе Шаровки с2
Фото: ГУ НП в Харьковской области

По информации полицейских, женщина вышла на пути около 4:00 в селе Шаровка Богодуховского района возле станции «Огульцы». Машинист применил экстренное торможение — но это не помогло.

  • Читайте также: Дедушка 10-летней Кати рассказал, как дважды расстреляли его внучку (сюжет)

    • По факту открыли уголовное производство за «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    21:05
    Захотел быть «старостой» в оккупации: жителю Изюмщины сообщили о подозрении
    19:32
    Вытащили прямо из огня: в Харькове копы спасли людей из горящего дома (видео)
    10:38
    Зарубил соседку топором: в Харькове задержали подозреваемого в убийстве
    10:20
    Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)
    21:05
    На Харьковщине двое мужчин подорвались на боеприпасах — полиция

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Вышла на пути: на Харьковщине товарняк насмерть сбил женщину (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 15:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП на железной дороге случилось рано утром 2 декабря в районе Шаровки на Харьковщине".