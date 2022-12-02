Вышла на пути: на Харьковщине товарняк насмерть сбил женщину (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
ЧП на железной дороге случилось рано утром 2 декабря в районе Шаровки на Харьковщине.
«Грузовой поезд совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла на месте. Во время движения машинист подавал звуковой сигнал», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По информации полицейских, женщина вышла на пути около 4:00 в селе Шаровка Богодуховского района возле станции «Огульцы». Машинист применил экстренное торможение — но это не помогло.
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По факту открыли уголовное производство за «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 15:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП на железной дороге случилось рано утром 2 декабря в районе Шаровки на Харьковщине".