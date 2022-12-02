Вышла на пути: на Харьковщине товарняк насмерть сбил женщину (фото)

ЧП на железной дороге случилось рано утром 2 декабря в районе Шаровки на Харьковщине.

«Грузовой поезд совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла на месте. Во время движения машинист подавал звуковой сигнал», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полицейских, женщина вышла на пути около 4:00 в селе Шаровка Богодуховского района возле станции «Огульцы». Машинист применил экстренное торможение — но это не помогло.

По факту открыли уголовное производство за «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».