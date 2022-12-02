Вийшла на колії: на Харківщині товарняк на смерть збив жінку (фото)
НП на залізниці сталася рано-вранці 2 грудня в районі Шарівки на Харківщині.
“Вантажний потяг скоїв наїзд на 70-річну жінку, яка від отриманих травм загинула на місці. Під час руху машиніст подавав звуковий сигнал”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За інформацією поліцейських, жінка вийшла на залізну дорогу близько 4:00 у селі Шарівка Богодухівського району біля станції “Огульці”. Машиніст застосував екстрене гальмування – але це не допомогло.
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За фактом відкрили кримінальне провадження за “порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту”.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 15:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП на залізниці сталася рано-вранці 2 грудня в районі Шарівки на Харківщині. “Вантажний потяг скоїв наїзд на 70-річну жінку, яка…".