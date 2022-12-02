Вийшла на колії: на Харківщині товарняк на смерть збив жінку (фото)

НП на залізниці сталася рано-вранці 2 грудня в районі Шарівки на Харківщині.

“Вантажний потяг скоїв наїзд на 70-річну жінку, яка від отриманих травм загинула на місці. Під час руху машиніст подавав звуковий сигнал”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліцейських, жінка вийшла на залізну дорогу близько 4:00 у селі Шарівка Богодухівського району біля станції “Огульці”. Машиніст застосував екстрене гальмування – але це не допомогло.

За фактом відкрили кримінальне провадження за “порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту”.