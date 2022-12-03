Избили, вывезли в посадку и прострелили ноги: в Харькове задержали бандитов

В Харькове правоохранители задержали трех подозреваемых в разбоях, их подельника разоблачили еще в сентябре. Злоумышленникам на данный момент инкриминируют два эпизода.

В августе этого года двое харьковчан влезли в квартиру мужчины по пр. Юбилейному и требовали у хозяина деньги и ювелирные ценности, угрожая огнестрельным оружием, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

«Обыскав квартиру, они ничего не нашли. Все время они били хозяина и стреляли из пистолета в воздух, запугивая его. После этого злоумышленники похитили мужчину из квартиры, связали и вывезли в лесополосу, где продолжили бить, а затем прострелили ему две ноги. Пострадавший упал и скатился в кювет», — отметили в ведомстве.

Еще двое харьковчан в сентябре проникли во двор частного дома в с. Подсреднее Великобурлукского района. Подозреваемые избили хозяина и забрали почти 115 тысяч гривен.

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Трем членам банды сообщили о подозрении по факту «разбоя, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения и соединенного с проникновением в жилище» (ч. 4 ст. 187 УК Украины). 25-летнему харьковчанину помимо этого вменяют «незаконное лишение свободы, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия» (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Все подозреваемые находятся под стражей.



Фото: Харьковская облпрокуратура