Live
  • Суббота 03.12.2022
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

В городе на Харьковщине пожилой мужчина стрелял в родственников из ружья

Происшествия 07:57   03.12.2022
Елена Нагорная
В городе на Харьковщине пожилой мужчина стрелял в родственников из ружья Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

71-летнего жителя города Красноград задержали за покушение на убийство двоих родственников.

Около 10 утра 2 декабря местный житель выстрелил из охотничьего ружья в своих родственников — сестру и племянника, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

59-летняя женщина получила травмы грудной клетки, а 40-летний мужчина — ранение руки. Обоих доставили в местную больницу.

Читайте также: В квартире на Салтовке зарезали женщину: подозревают родственника

Причины поступка мужчины сейчас устанавливают следователи, его задержали и сообщили о подозрении. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

00:10
В квартире на Салтовке зарезали женщину: подозревают родственника
21:22
Думаю, проголосуют — Терехов о лишении Райнина и Святаша почетного гражданства
19:59
Вражеский вертолет сбили украинские защитники в Купянском районе — Генштаб
19:47
В Харькове разработали несколько планов на случай длительного блэкаута — мэр
18:20
Армия РФ нанесла авиаудар в районе села на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В городе на Харьковщине пожилой мужчина стрелял в родственников из ружья»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 07:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "71-летнего жителя города Красноград задержали за покушение на убийство двоих родственников.".