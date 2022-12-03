В городе на Харьковщине пожилой мужчина стрелял в родственников из ружья

71-летнего жителя города Красноград задержали за покушение на убийство двоих родственников.

Около 10 утра 2 декабря местный житель выстрелил из охотничьего ружья в своих родственников — сестру и племянника, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

59-летняя женщина получила травмы грудной клетки, а 40-летний мужчина — ранение руки. Обоих доставили в местную больницу.

Причины поступка мужчины сейчас устанавливают следователи, его задержали и сообщили о подозрении. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.