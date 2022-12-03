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У місті на Харківщині літній чоловік стріляв у родичів із рушниці

Події 07:57   03.12.2022
Елена Нагорная
У місті на Харківщині літній чоловік стріляв у родичів із рушниці

71-річного мешканця міста Красноград затримали за замах на вбивство двох родичів.

Близько 10 ранку 2 грудня місцевий житель вистрілив із мисливської рушниці у своїх родичів – сестру та племінника, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

59-річна жінка отримала травми грудної клітини, а 40-річний чоловік – поранення руки. Обох доправили до місцевої лікарні.

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Причини вчинку чоловіка наразі встановлюють слідчі, його затримали та повідомили про підозру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 07:57;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "71-річного мешканця міста Красноград затримали за замах на вбивство двох родичів.".