У місті на Харківщині літній чоловік стріляв у родичів із рушниці
71-річного мешканця міста Красноград затримали за замах на вбивство двох родичів.
Близько 10 ранку 2 грудня місцевий житель вистрілив із мисливської рушниці у своїх родичів – сестру та племінника, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
59-річна жінка отримала травми грудної клітини, а 40-річний чоловік – поранення руки. Обох доправили до місцевої лікарні.
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Причини вчинку чоловіка наразі встановлюють слідчі, його затримали та повідомили про підозру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.
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Ви читали новину: «У місті на Харківщині літній чоловік стріляв у родичів із рушниці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 07:57;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "71-річного мешканця міста Красноград затримали за замах на вбивство двох родичів.".