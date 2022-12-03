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У квартирі на Салтівці зарізали жінку: підозрюють родича

Події 00:10   03.12.2022
Олена Нагорна
У квартирі на Салтівці зарізали жінку: підозрюють родича

Тіло 56-річної жінки з численними ножовими пораненнями в області шиї виявили у власній квартирі у Салтівському районі Харкова 28 листопада.

Коли приїхали медики, харків’янка була вже мертва, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Як з’ясували правоохоронці, разом із жінкою проживав її 56-річний родич, якого на момент огляду місця події вдома не було. За версією слідства, він кілька разів ударив жертву ножем і втік.

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Чоловіка затримали та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 00:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло 56-річної жінки з численними ножовими пораненнями в області шиї виявили у власній квартирі у Салтівському районі Харкова 28 листопада.".