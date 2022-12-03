У квартирі на Салтівці зарізали жінку: підозрюють родича
Тіло 56-річної жінки з численними ножовими пораненнями в області шиї виявили у власній квартирі у Салтівському районі Харкова 28 листопада.
Коли приїхали медики, харків’янка була вже мертва, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Як з’ясували правоохоронці, разом із жінкою проживав її 56-річний родич, якого на момент огляду місця події вдома не було. За версією слідства, він кілька разів ударив жертву ножем і втік.
Читайте також: Зарубав сусідку сокирою: у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві
Чоловіка затримали та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У квартирі на Салтівці зарізали жінку: підозрюють родича»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 00:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло 56-річної жінки з численними ножовими пораненнями в області шиї виявили у власній квартирі у Салтівському районі Харкова 28 листопада.".