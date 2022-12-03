У квартирі на Салтівці зарізали жінку: підозрюють родича

Тіло 56-річної жінки з численними ножовими пораненнями в області шиї виявили у власній квартирі у Салтівському районі Харкова 28 листопада.

Коли приїхали медики, харків’янка була вже мертва, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Як з’ясували правоохоронці, разом із жінкою проживав її 56-річний родич, якого на момент огляду місця події вдома не було. За версією слідства, він кілька разів ударив жертву ножем і втік.

Чоловіка затримали та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.