Зарубав сусідку сокирою: в Харкові затримали підозрюваного у вбивстві
61-річного чоловіка підозрюють у вбивстві сусідки. Причиною стали “неприязні стосунки”.
Підозрюваного поліцейські затримали “гарячими слідами” – у Немишлянському районі. Про бійку, яка відбувається в сусідньому під’їзді, до поліції заявили мешканці будинку.
“На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За адресою поліцейські виявили 50-річну жінку в несвідомому стані з рубаними ранами на тілі. Потерпілій надали первинну медичну допомогу та викликали “швидку”. Не приходячи до тями, вона померла в кареті швидкої допомоги” , – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За інформацією поліцейських, жінка загинула від удару сокирою, якого завдав 61-річний сусід. Причиною вбивства стали “неприязні стосунки”. Про звичайний за таких ситуацій фактор “застілля” чи “алкогольного сп’яніння” у повідомленні поліції не згадано.
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“Дома у чоловіка співробітники поліції виявили та вилучили речові докази”, – зазначили в ГУ НП.
Кримінальне провадження відкрили за статтею “навмисне вбивство”. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 10:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річного чоловіка підозрюють у вбивстві сусідки. Причиною стали “неприязні стосунки”".