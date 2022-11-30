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Зарубав сусідку сокирою: в Харкові затримали підозрюваного у вбивстві

Події 10:38   30.11.2022
Оксана Горун
Зарубав сусідку сокирою: в Харкові затримали підозрюваного у вбивстві Фото: ГУ НП в Харківській області

61-річного чоловіка підозрюють у вбивстві сусідки. Причиною стали “неприязні стосунки”.

Підозрюваного поліцейські затримали “гарячими слідами” – у Немишлянському районі. Про бійку, яка відбувається в сусідньому під’їзді, до поліції заявили мешканці будинку.

“На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За адресою поліцейські виявили 50-річну жінку в несвідомому стані з рубаними ранами на тілі. Потерпілій надали первинну медичну допомогу та викликали “швидку”. Не приходячи до тями, вона померла в кареті швидкої допомоги” , – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вбивство у Харкові 30 листопада 2022 року

За інформацією поліцейських, жінка загинула від удару сокирою, якого завдав 61-річний сусід. Причиною вбивства стали “неприязні стосунки”. Про звичайний за таких ситуацій фактор “застілля” чи “алкогольного сп’яніння” у повідомленні поліції не згадано.

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    • Підозрюваний у вбивстві сусідки сокирою у Харкові

    “Дома у чоловіка співробітники поліції виявили та вилучили речові докази”, – зазначили в ГУ НП.

    Кримінальне провадження відкрили за статтею “навмисне вбивство”. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річного чоловіка підозрюють у вбивстві сусідки. Причиною стали “неприязні стосунки”".