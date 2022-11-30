Зарубил соседку топором: в Харькове задержали подозреваемого в убийстве
61-летнего мужчину подозревают в убийстве соседки. Причиной стали «неприязненные отношения».
Подозреваемого полицейские задержали «по горячим следам» — в Немышлянском районе. О драке, которая происходит в соседнем подъезде, в полицию заявили жители дома.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По адресу полицейские обнаружили 50-летнюю женщину в бессознательном состоянии с рубленными ранами на теле. Пострадавшей оказали первичную медицинскую помощь и вызвали «скорую». Не приходя в сознание, она скончалась в карете скорой помощи», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По информации полицейских, женщина погибла от удара топором, который нанес ее 61-летний сосед. Причиной убийства стали «неприязненные отношения». Обычный при таких ситуациях фактор «застолья» или «алкогольного опьянения» в сообщении полиции не упомянут.
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«Дома у мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства», — отметили в ГУ НП.
Уголовное производство открыли по статье «преднамеренное убийство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "61-летнего мужчину подозревают в убийстве соседки. Причиной стали «неприязненные отношения»".