Зарубил соседку топором: в Харькове задержали подозреваемого в убийстве

61-летнего мужчину подозревают в убийстве соседки. Причиной стали «неприязненные отношения».

Подозреваемого полицейские задержали «по горячим следам» — в Немышлянском районе. О драке, которая происходит в соседнем подъезде, в полицию заявили жители дома.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По адресу полицейские обнаружили 50-летнюю женщину в бессознательном состоянии с рубленными ранами на теле. Пострадавшей оказали первичную медицинскую помощь и вызвали «скорую». Не приходя в сознание, она скончалась в карете скорой помощи», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полицейских, женщина погибла от удара топором, который нанес ее 61-летний сосед. Причиной убийства стали «неприязненные отношения». Обычный при таких ситуациях фактор «застолья» или «алкогольного опьянения» в сообщении полиции не упомянут.

«Дома у мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства», — отметили в ГУ НП.

Уголовное производство открыли по статье «преднамеренное убийство». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.