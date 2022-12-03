В квартире на Салтовке зарезали женщину: подозревают родственника

Тело 56-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями в области шеи обнаружили в собственной квартире в Салтовском районе Харькова 28 ноября.

Когда приехали медики, харьковчанка была уже мертва, рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, вместе с женщиной проживал ее 56-летний родственник, которого на момент осмотра места происшествия дома не было. По версии следствия, он несколько раз ударил жертву ножом и скрылся.

Мужчину задержали и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.