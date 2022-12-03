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Побили, вивезли в посадку і прострелили ноги: у Харкові затримали бандитів

Події 10:23   03.12.2022
Олена Нагорна
Побили, вивезли в посадку і прострелили ноги: у Харкові затримали бандитів

У Харкові правоохоронці затримали трьох підозрюваних у розбоях, їхнього спільника викрили ще у вересні. Зловмисникам наразі інкримінують два епізоди.

У серпні цього року двоє харків’ян влізли у квартиру чоловіка на пр. Ювілейному та вимагали у господаря гроші та ювелірні цінності, погрожуючи вогнепальною зброєю, розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

“Обшукавши квартиру, вони нічого не знайшли. Весь час вони били господаря та стріляли з пістолета у повітря, залякуючи його. Після цього зловмисники викрали чоловіка з квартири, зв‘язали та вивезли до лісосмуги, де продовжили бити, а потім прострелили йому дві ноги. Потерпілий впав та скотився в кювет”, – зазначили у відомстві.

Ще двоє харків’ян у вересні проникли у двір приватного будинку у с. Підсереднє Великобурлуцького району. Підозрювані побили господаря та забрали майже 115 тисяч гривень.

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Трьом членам банди повідомили про підозру за фактом “розбою, скоєного за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та поєднаного із проникненням у житло” (ч. 4 ст. 187 КК України). 25-річному харків’янину крім цього інкримінують “незаконне позбавлення волі, скоєне із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї ” (ч. 2 ст. 146 КК України). Усі підозрювані перебувають під вартою.


Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 10:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці затримали трьох підозрюваних у розбоях, їхнього спільника викрили ще у вересні. Зловмисникам наразі інкримінують два епізоди.".