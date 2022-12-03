Везли хлеб: двое мужчин на автомобиле подорвались в поле на Харьковщине (фото)
Происшествие случилось в Изюмском районе Харьковской области 1 декабря.
На полевой дороге двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство. Оба погибли на месте, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Как видно на фото, мужчины везли большое количество хлеба. Их автомобиль буквально разворотило.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Правоохранители в очередной раз призвали жителей региона быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызывать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 13:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Происшествие случилось в Изюмском районе Харьковской области 1 декабря.".