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Везли хлеб: двое мужчин на автомобиле подорвались в поле на Харьковщине (фото)

Происшествия 13:12   03.12.2022
Елена Нагорная
Везли хлеб: двое мужчин на автомобиле подорвались в поле на Харьковщине (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Происшествие случилось в Изюмском районе Харьковской области 1 декабря.

На полевой дороге двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство. Оба погибли на месте, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Как видно на фото, мужчины везли большое количество хлеба. Их автомобиль буквально разворотило.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Правоохранители в очередной раз призвали жителей региона быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызывать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 13:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Происшествие случилось в Изюмском районе Харьковской области 1 декабря.".