Везли хлеб: двое мужчин на автомобиле подорвались в поле на Харьковщине (фото)

Происшествие случилось в Изюмском районе Харьковской области 1 декабря.

На полевой дороге двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство. Оба погибли на месте, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Как видно на фото, мужчины везли большое количество хлеба. Их автомобиль буквально разворотило.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Правоохранители в очередной раз призвали жителей региона быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызывать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области