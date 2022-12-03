Везли хліб: двоє чоловіків підірвалися в полі на Харківщині (фото)

Подія сталася в Ізюмському районі Харківської області 1 грудня.

На польовій дорозі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій. Обидва загинули на місці, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Як видно на фото, чоловіки везли велику кількість хліба. Їхній автомобіль отримав значні пошкодження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Правоохоронці вкотре закликали жителів регіону бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися лише асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером “101” або дзвонити на лінію “102”.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області