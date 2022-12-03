Везли хліб: двоє чоловіків підірвалися в полі на Харківщині (фото)
Подія сталася в Ізюмському районі Харківської області 1 грудня.
На польовій дорозі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій. Обидва загинули на місці, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Як видно на фото, чоловіки везли велику кількість хліба. Їхній автомобіль отримав значні пошкодження.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Правоохоронці вкотре закликали жителів регіону бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися лише асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером “101” або дзвонити на лінію “102”.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Новини за темою:
Ви читали новину: «Везли хліб: двоє чоловіків підірвалися в полі на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 13:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася в Ізюмському районі Харківської області 1 грудня.".