За сутки — один пострадавший, по Купянску нанесен ракетный удар — Синегубов

Один мирный житель пострадал в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток. 55-летний мужчина в Волчанске госпитализирован, его состояние — среднее.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, после полуночи в городе Купянск в результате ракетного удара россиян были повреждены здание, разрушен гараж, повылетали окна в помещениях. Без пострадавших.

«В Липецкой громаде после дневных обстрелов россиян загорелся второй этаж жилого дома. В Волчанске на открытой территории горел камыш и трава», — рассказал Синегубов.

Также он добавил, что россияне в течение суток наносили удары по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов.