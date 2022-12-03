За сутки — один пострадавший, по Купянску нанесен ракетный удар — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Один мирный житель пострадал в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток. 55-летний мужчина в Волчанске госпитализирован, его состояние — среднее.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, после полуночи в городе Купянск в результате ракетного удара россиян были повреждены здание, разрушен гараж, повылетали окна в помещениях. Без пострадавших.
«В Липецкой громаде после дневных обстрелов россиян загорелся второй этаж жилого дома. В Волчанске на открытой территории горел камыш и трава», — рассказал Синегубов.
Также он добавил, что россияне в течение суток наносили удары по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 09:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один мирный житель пострадал в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток. 55-летний мужчина в Волчанске госпитализирован, его состояние — среднее.".