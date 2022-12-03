За добу – один постраждалий, по Куп’янську завдано ракетного удару – Синєгубов

Один мирний житель постраждав внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби. 55-річного чоловіка у Вовчанську ушпиталено, його стан – середній.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, після опівночі у місті Куп’янськ внаслідок ракетного удару росіян було пошкоджено будівлю, зруйновано гараж, повилітали вікна у приміщеннях. Без постраждалих.

“У Липецькій громаді після денних обстрілів росіян спалахнув другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет і трава”, – розповів Синєгубов.

Також він додав, що росіяни протягом доби завдавали ударів по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського та Ізюмського районів.