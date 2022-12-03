Райони 8 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб
Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати райони населених пунктів Харківської області з різного озброєння.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 6:00.
На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків, а на Куп’янському – противник обороняється і здійснив обстріли районів сіл Синьківка і Табаївка.
“Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України”, – додали в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 07:29;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати райони населених пунктів Харківської області з різного озброєння.".