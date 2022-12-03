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Райони 8 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб

Події 07:29   03.12.2022
Елена Нагорная
Райони 8 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб

Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати райони населених пунктів Харківської області з різного озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків, а на Куп’янському – противник обороняється і здійснив обстріли районів сіл Синьківка і Табаївка.

“Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України”, – додали в Генштабі.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 07:29;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати райони населених пунктів Харківської області з різного озброєння.".