Райони 8 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб

Протягом минулої доби супротивник продовжив обстрілювати райони населених пунктів Харківської області з різного озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве та Черняків, а на Куп’янському – противник обороняється і здійснив обстріли районів сіл Синьківка і Табаївка.

“Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України”, – додали в Генштабі.