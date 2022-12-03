Районы 8 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб
В течение прошедших суток противник продолжил обстреливать районы населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.
На Слобожанском направлении обстрелам из артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово и Черняков, а на Купянском — противник обороняется и совершил обстрелы районов сел Синьковка и Табаевка.
«Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 07:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошедших суток противник продолжил обстреливать районы населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.".