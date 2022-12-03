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Районы 8 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб

Происшествия 07:29   03.12.2022
Елена Нагорная
Районы 8 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб

В течение прошедших суток противник продолжил обстреливать районы населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении обстрелам из артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово и Черняков, а на Купянском — противник обороняется и совершил обстрелы районов сел Синьковка и Табаевка.

«Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — добавили в Генштабе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 07:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошедших суток противник продолжил обстреливать районы населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.".