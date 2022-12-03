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Обстріли Харківщини: рятувальники гасили пожежі у Вовчанську та Липецькій ОТГ

Події 08:46   03.12.2022
Олена Нагорна
Обстріли Харківщини: рятувальники гасили пожежі у Вовчанську та Липецькій ОТГ

Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися за добу в Харківській області – на території Липецької та Вовчанської громад.

Перша пожежа почалася об 11:04 у селі Глибоке – спалахнув приватний будинок на площі 30 квадратних метрів. Вогонь повністю загасили за півтори години, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

А у місті Вовчанськ обстріли викликали займання сухостою. На момент прибуття рятувальників об 11:25 горіла трава на площі 2 га. Вогонь загасили о 12.10.

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Також у відомстві повідомили, що протягом доби піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 08:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися за добу в Харківській області – на території Липецької та Вовчанської громад.".