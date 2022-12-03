Обстріли Харківщини: рятувальники гасили пожежі у Вовчанську та Липецькій ОТГ

Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися за добу в Харківській області – на території Липецької та Вовчанської громад.

Перша пожежа почалася об 11:04 у селі Глибоке – спалахнув приватний будинок на площі 30 квадратних метрів. Вогонь повністю загасили за півтори години, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

А у місті Вовчанськ обстріли викликали займання сухостою. На момент прибуття рятувальників об 11:25 горіла трава на площі 2 га. Вогонь загасили о 12.10.

Також у відомстві повідомили, що протягом доби піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.