Обстріли Харківщини: рятувальники гасили пожежі у Вовчанську та Липецькій ОТГ
Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися за добу в Харківській області – на території Липецької та Вовчанської громад.
Перша пожежа почалася об 11:04 у селі Глибоке – спалахнув приватний будинок на площі 30 квадратних метрів. Вогонь повністю загасили за півтори години, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.
А у місті Вовчанськ обстріли викликали займання сухостою. На момент прибуття рятувальників об 11:25 горіла трава на площі 2 га. Вогонь загасили о 12.10.
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Також у відомстві повідомили, що протягом доби піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 08:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися за добу в Харківській області – на території Липецької та Вовчанської громад.".