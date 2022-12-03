Обстрелы Харьковщины: спасатели тушили пожары в Волчанске и Липецкой громаде
Два пожара, вызванных вражескими обстрелами, произошло за сутки в Харьковской области — на территории Липецкой и Волчанской громад.
Первый пожар начался в 11:04 в селе Глубокое — загорелся частный дом на площади 30 квадратных метров. Огонь полностью потушили за полтора часа, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
А в городе Волчанск обстрелы вызвали возгорание сухостоя. На момент прибытия спасателей в 11:25 горела трава на площади 2 гектара. Огонь потушили в 12:10.
Читайте также: Районы 8 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб
Также в ведомстве сообщили, что в течение суток пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 101 взрывоопасный предмет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины: спасатели тушили пожары в Волчанске и Липецкой громаде»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 08:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара, вызванных вражескими обстрелами, произошло за сутки в Харьковской области — на территории Липецкой и Волчанской громад.".