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Обстрелы Харьковщины: спасатели тушили пожары в Волчанске и Липецкой громаде

Происшествия 08:46   03.12.2022
Елена Нагорная
Обстрелы Харьковщины: спасатели тушили пожары в Волчанске и Липецкой громаде

Два пожара, вызванных вражескими обстрелами, произошло за сутки в Харьковской области — на территории Липецкой и Волчанской громад.

Первый пожар начался в 11:04 в селе Глубокое — загорелся частный дом на площади 30 квадратных метров. Огонь полностью потушили за полтора часа, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

А в городе Волчанск обстрелы вызвали возгорание сухостоя. На момент прибытия спасателей в 11:25 горела трава на площади 2 гектара. Огонь потушили в 12:10.

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Также в ведомстве сообщили, что в течение суток пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 101 взрывоопасный предмет.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 08:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара, вызванных вражескими обстрелами, произошло за сутки в Харьковской области — на территории Липецкой и Волчанской громад.".