Обстрелы Харьковщины: спасатели тушили пожары в Волчанске и Липецкой громаде

Два пожара, вызванных вражескими обстрелами, произошло за сутки в Харьковской области — на территории Липецкой и Волчанской громад.

Первый пожар начался в 11:04 в селе Глубокое — загорелся частный дом на площади 30 квадратных метров. Огонь полностью потушили за полтора часа, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

А в городе Волчанск обстрелы вызвали возгорание сухостоя. На момент прибытия спасателей в 11:25 горела трава на площади 2 гектара. Огонь потушили в 12:10.

Также в ведомстве сообщили, что в течение суток пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 101 взрывоопасный предмет.