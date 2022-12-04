В результате обстрела Харьковщины погиб мужчина — полиция
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Полицейские Харьковщины сообщили о трагических последствиях обстрела приграничья.
«Вражескому нападению в очередной раз подверглись Купянский и Волчанский районы Харьковской области.
В результате обстрела погиб 72-летний житель села Гатище», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также, по информации полицейских, от российских обстрелов на Харьковщине пострадали коммуникации — дорога и железнодорожные пути в Купянске-Узловом.
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«На территории Шевченковской громады ракетные обстрелы привели к разрушению нескольких частных домов. Пострадавших нет», — отметили в полиции.
По всем фактам следователи открыли уголовные производства по статье «нарушение законов и обычаев войны».
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 15:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харьковщины сообщили о трагических последствиях обстрела приграничья".