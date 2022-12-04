В результате обстрела Харьковщины погиб мужчина — полиция

Полицейские Харьковщины сообщили о трагических последствиях обстрела приграничья.

«Вражескому нападению в очередной раз подверглись Купянский и Волчанский районы Харьковской области.

В результате обстрела погиб 72-летний житель села Гатище», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также, по информации полицейских, от российских обстрелов на Харьковщине пострадали коммуникации — дорога и железнодорожные пути в Купянске-Узловом.

«На территории Шевченковской громады ракетные обстрелы привели к разрушению нескольких частных домов. Пострадавших нет», — отметили в полиции.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по статье «нарушение законов и обычаев войны».