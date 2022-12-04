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В результате обстрела Харьковщины погиб мужчина — полиция

Происшествия 15:08   04.12.2022
Оксана Горун
В результате обстрела Харьковщины погиб мужчина — полиция Фото: ГУ НП в Харьковской области

Полицейские Харьковщины сообщили о трагических последствиях обстрела приграничья.

«Вражескому нападению в очередной раз подверглись Купянский и Волчанский районы Харьковской области.
В результате обстрела погиб 72-летний житель села Гатище», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Место обстрела Харьковщины 4 декабря
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Также, по информации полицейских, от российских обстрелов на Харьковщине пострадали коммуникации — дорога и железнодорожные пути в Купянске-Узловом.

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    • «На территории Шевченковской громады ракетные обстрелы привели к разрушению нескольких частных домов. Пострадавших нет», — отметили в полиции.

    По всем фактам следователи открыли уголовные производства по статье «нарушение законов и обычаев войны».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 15:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харьковщины сообщили о трагических последствиях обстрела приграничья".