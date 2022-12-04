Внаслідок обстрілу Харківщини загинув чоловік – поліція

Поліцейські Харківщини повідомили про трагічні наслідки обстрілу прикордоння.

“Ворожому нападу вкотре зазнали Куп’янський та Вовчанський райони Харківської області.

Внаслідок обстрілу загинув 72-річний житель села Гатище”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Також, за інформацією поліцейських, від російських обстрілів на Харківщині постраждали комунікації – дорога та залізничні колії в Куп’янську-Вузловому.

“На території Шевченківської громади ракетні обстріли призвели до руйнування кількох приватних будинків. Постраждалих немає”, – зазначили у поліції.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.