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Внаслідок обстрілу Харківщини загинув чоловік – поліція

Події 15:08   04.12.2022
Оксана Горун
Внаслідок обстрілу Харківщини загинув чоловік – поліція Фото: ГУ НП в Харківській області

Поліцейські Харківщини повідомили про трагічні наслідки обстрілу прикордоння.

“Ворожому нападу вкотре зазнали Куп’янський та Вовчанський райони Харківської області.
Внаслідок обстрілу загинув 72-річний житель села Гатище”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Місце обстрілу Харківщини 4 грудня

Також, за інформацією поліцейських, від російських обстрілів на Харківщині постраждали комунікації – дорога та залізничні колії в Куп’янську-Вузловому.

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    • “На території Шевченківської громади ракетні обстріли призвели до руйнування кількох приватних будинків. Постраждалих немає”, – зазначили у поліції.

    За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 15:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські Харківщини повідомили про трагічні наслідки обстрілу прикордоння".