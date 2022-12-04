Внаслідок обстрілу Харківщини загинув чоловік – поліція
Фото: ГУ НП в Харківській області
Поліцейські Харківщини повідомили про трагічні наслідки обстрілу прикордоння.
“Ворожому нападу вкотре зазнали Куп’янський та Вовчанський райони Харківської області.
Внаслідок обстрілу загинув 72-річний житель села Гатище”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
Також, за інформацією поліцейських, від російських обстрілів на Харківщині постраждали комунікації – дорога та залізничні колії в Куп’янську-Вузловому.
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“На території Шевченківської громади ракетні обстріли призвели до руйнування кількох приватних будинків. Постраждалих немає”, – зазначили у поліції.
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 15:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські Харківщини повідомили про трагічні наслідки обстрілу прикордоння".