За время войны в селе на Харьковщине создали парк и производство для фронта

Жители села Боровая Змиевской громады производят свечи для фронта и уже отстроили место для празднования Победы.

Свою военную историю в рубрике МГ «Объектив» «Объективные истории» рассказывает Олег Рудак — бизнесмен, спортсмен, волонтер, житель села Боровая Змиевской громады. «Объективные истории» – авторская рубрика Елены Скалецкой, в которой она передает от первого лица рассказы украинских бойцов, волонтеров, врачей, детей и их родителей, вывезенных из оккупации, матерей, потерявших сыновей на фронте, волонтеров и многих других.

«Развозили хлеб — это успокоило людей»

«Я никогда не забуду, как мы привезли хлеб и делили его между односельчанами, разрезая на кусочки. Что напомнило те фильмы о войне, которые смотрели в детстве. Люди боялись голода. В первые дни магазины закрылись, и народ стал паниковать. Поэтому нужно было наладить доставку продовольствия, так что у нас собралась команда единомышленников. Молоко было на фермах, и мы под обстрелами начали возить его людям. Те пекарни, которые работали, отдавали хлеб – и все это мы бесплатно развозили по селам, это успокоило население. Уже с первых дней мы начали шить стельки, белье для наших бойцов. Как-то так и начали волонтерить, с первого дня».

«Останемся дома и пойдем партизанить»

«Уезжать мы не собирались. 24 февраля, в первый день войны, мы вывезли дочь и внука из Безлюдовки, а через неделю отправили их в Польшу. У жены Татьяны тоже был билет за границу, но когда она посмотрела на наш сад, дом — сдала билет и сказала: «Никуда не поеду и пойду с тобой партизанить.» Знаете, как это помогает, когда родной человек с тобой».

«Передаем из рук в руки»

«Для наших ребят на фронт собираем домашнюю тушенку, консервацию, люди несут все, что заготавливают, и передаем из рук в руки. У меня столярный цех, и очень нужны расходники для лопат, топоров. Из ближайших сел собираем старые и восстанавливаем. Начали производить свечи. Очень нужны нашим ребятам – и «Мивину» разогреть, и погреться даже. Так что парафин нужен. Люди сбрасывают деньги, и мы покупаем сразу то, что срочно просят военные».

«Хаски запрыгивал ко мне на руки от страха»

«У меня спортивные собаки, победители международных соревнований по ездовому спорту — сибирский хаски Герыч и малинуа Бартер. Они не могут без тренировок, а мы три месяца никуда не уезжали и не выходили. Почти каждую ночь сидели в подвале, обстрелы не прекращались. Герыч очень бомбардировок боится, на руки ко мне от страха запрыгивал.

У них в подвале свое место было. Теперь начали бегать, Герычу 5 кг надо сбросить, разжирел без движения.

Жителям Боровой есть где праздновать нашу победу. За время войны мы обустроили в центре села парк отдыха, детскую площадку, вырыли озеро на месте болота и зарослей сорняков.

Я поражен своими земляками, так сплотиться, помогать друг другу – нашим бойцам на передовой, жителям освобожденных сел – могут только украинцы. Через неделю мы собрали полный гараж еды для Циркунов и Питомника. А в начале войны мы с мужиками даже нашли место для засад на орков, чтобы бросать коктейли Молотова».