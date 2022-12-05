На Харьковщине двое мужчин подорвались на боеприпасах
Два ЧП за сутки случились на Харьковщине — в Мерефе и Изюмском районе.
«В течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов двое человек: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое Изюмщине. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он напомнил жителям региона про то, что минная опасность остается высокой.
По информации ГСЧС, за минувшие сутки в области нашли и обезвредили 119 единиц мин, взрывчатки и боеприпасов.
«За минувшие сутки 4 декабря пиротехническими расчетами ГСЧС проведено обследование около 6,4 га территории, 1,9 км ЛЭП», — отчитались спасатели.
Всего же с начала разминирования деоккупированных территорий (после 8 сентября) в регионе обнаружили уже почти 45 тысяч взрывоопасных предметов.
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Спасатели напоминают правила, которые могут спасти жизнь и здоровье. Если обнаружили подозрительный предмет, категорически запрещается:
❗️ касаться предмета и передвигать его;
❗️ пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
❗️ заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-либо накрывать;
❗️ касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие.
Все, что нужно сделать, — отойти подальше и позвонить «101».
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два ЧП за сутки случились на Харьковщине — в Мерефе и Изюмском районе".