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На Харьковщине двое мужчин подорвались на боеприпасах

Происшествия 09:40   05.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине двое мужчин подорвались на боеприпасах

Два ЧП за сутки случились на Харьковщине — в Мерефе и Изюмском районе.

«В течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов двое человек: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое Изюмщине. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил жителям региона про то, что минная опасность остается высокой.

По информации ГСЧС, за минувшие сутки в области нашли и обезвредили 119 единиц мин, взрывчатки и боеприпасов.

«За минувшие сутки 4 декабря пиротехническими расчетами ГСЧС проведено обследование около 6,4 га территории, 1,9 км ЛЭП», — отчитались спасатели.

Всего же с начала разминирования деоккупированных территорий (после 8 сентября) в регионе обнаружили уже почти 45 тысяч взрывоопасных предметов.

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    • Спасатели напоминают правила, которые могут спасти жизнь и здоровье. Если обнаружили подозрительный предмет, категорически запрещается:

    ❗️ касаться предмета и передвигать его;

    ❗️ пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

    ❗️ заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-либо накрывать;

    ❗️ касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие.

    Все, что нужно сделать, — отойти подальше и позвонить «101».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 09:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два ЧП за сутки случились на Харьковщине — в Мерефе и Изюмском районе".