На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах

Дві НП за добу сталися на Харківщині – у Мерефі та Ізюмському районі.

“Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двоє людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке Ізюмщині. Обидва госпіталізовані до медичних закладів, стан постраждалих середній”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав мешканцям регіону про те, що мінна небезпека залишається високою.

За інформацією ДСНС, за минулу добу в області знайшли та знешкодили 119 одиниць мін, вибухівки та боєприпасів.

“За минулу добу 4 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 6,4 га території, 1,9 км ЛЕП”, – відзвітували рятувальники.

Загалом із початку розмінування деокупованих територій (після 8 вересня) у регіоні виявили вже майже 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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Рятувальники нагадують правила, які можуть врятувати життя та здоров’я. Якщо виявили підозрілий предмет, категорично забороняється:

❗️ торкатися предмета та пересувати його;

❗️ користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

❗️ заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати;

❗️ торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий або механічний вплив.

Усе, що потрібно зробити, – відійти подалі та зателефонувати “101”.