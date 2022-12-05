На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на боєприпасах
Дві НП за добу сталися на Харківщині – у Мерефі та Ізюмському районі.
“Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двоє людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке Ізюмщині. Обидва госпіталізовані до медичних закладів, стан постраждалих середній”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав мешканцям регіону про те, що мінна небезпека залишається високою.
За інформацією ДСНС, за минулу добу в області знайшли та знешкодили 119 одиниць мін, вибухівки та боєприпасів.
“За минулу добу 4 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 6,4 га території, 1,9 км ЛЕП”, – відзвітували рятувальники.
Загалом із початку розмінування деокупованих територій (після 8 вересня) у регіоні виявили вже майже 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.
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Рятувальники нагадують правила, які можуть врятувати життя та здоров’я. Якщо виявили підозрілий предмет, категорично забороняється:
❗️ торкатися предмета та пересувати його;
❗️ користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
❗️ заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати;
❗️ торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий або механічний вплив.
Усе, що потрібно зробити, – відійти подалі та зателефонувати “101”.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві НП за добу сталися на Харківщині – у Мерефі та Ізюмському районі".