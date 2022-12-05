Сотрудникам оккупационной администрации Изюма сообщили о подозрении (фото)
В Харьковской области сообщили о подозрении двоим коллаборантам из Изюма, которые работали в «администрации» захватчиков, когда город был оккупирован.
Как сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, один из коллаборантов — мужчина, который в июле работал в здании охранником, вторая — 47-летняя Наталья, которая в течение августа и сентября составляла списки местных пенсионеров — за это ей платили гуманитарной помощью.
Обоим сообщили о подозрении по ч.2, ст.111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций).
Фото: Сергей Болвинов
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сообщили о подозрении двоим коллаборантам из Изюма, которые работали в «администрации» захватчиков, когда город был оккупирован.".