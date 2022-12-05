Сотрудникам оккупационной администрации Изюма сообщили о подозрении (фото)

В Харьковской области сообщили о подозрении двоим коллаборантам из Изюма, которые работали в «администрации» захватчиков, когда город был оккупирован.

Как сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, один из коллаборантов — мужчина, который в июле работал в здании охранником, вторая — 47-летняя Наталья, которая в течение августа и сентября составляла списки местных пенсионеров — за это ей платили гуманитарной помощью.

Обоим сообщили о подозрении по ч.2, ст.111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций).



Фото: Сергей Болвинов