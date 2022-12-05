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Співробітникам окупаційної адміністрації Ізюма повідомили про підозру (фото)

Події 20:02   05.12.2022
Елена Нагорная
Співробітникам окупаційної адміністрації Ізюма повідомили про підозру (фото)

У Харківській області повідомили про підозру двом колаборантам з Ізюма, які працювали в “адміністрації” загарбників, коли місто було окуповане.

Як повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, один із колаборантів – чоловік, який у липні працював у будівлі охоронцем, друга – 47-річна Наталія, що протягом серпня та вересня складала списки місцевих пенсіонерів – за це їй платили гуманітарною допомогою.

Обом повідомили про підозру за ч.2, ст.111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, яка не пов’язана з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій).


Фото: Сергій Болвінов

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 20:02;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області повідомили про підозру двом колаборантам з Ізюма, які працювали в “адміністрації” загарбників, коли місто було окуповане.".