Співробітникам окупаційної адміністрації Ізюма повідомили про підозру (фото)
У Харківській області повідомили про підозру двом колаборантам з Ізюма, які працювали в “адміністрації” загарбників, коли місто було окуповане.
Як повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, один із колаборантів – чоловік, який у липні працював у будівлі охоронцем, друга – 47-річна Наталія, що протягом серпня та вересня складала списки місцевих пенсіонерів – за це їй платили гуманітарною допомогою.
Обом повідомили про підозру за ч.2, ст.111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, яка не пов’язана з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій).
Фото: Сергій Болвінов
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 20:02;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області повідомили про підозру двом колаборантам з Ізюма, які працювали в “адміністрації” загарбників, коли місто було окуповане.".