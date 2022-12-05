В Харькове ремонтируют дома после обстрелов на ХТЗ и в Слободском районе
Сотрудники КП «Харьковжилстрой» ликвидируют последствия обстрелов жилых домов в Индустриальном и Слободском районах, сообщает Харьковский горсовет.
Строители уже закрыли более 19,9 тыс. окон, отремонтировали 94 двери и входные группы в 34 подъездах, 124 кровли, конструктивы, установили новые окна в 25 домах. Также срубили 188 и кронировали 263 дерева, вывезли 414 куб. м измельченных веток и 978 куб. м строительного мусора.
Ремонтные работы в домах, пострадавших после обстрелов, продолжаются. Рабочие закрывают окна, контуры, ремонтируют входную дверь в подъезды, кровли, стены, перекрытия.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 13:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Харьковжилстрой» ликвидируют последствия обстрелов жилых домов в Индустриальном и Слободском районах, сообщает Харьковский горсовет.".