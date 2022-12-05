У Харкові ремонтують будинки після обстрілів на ХТЗ та у Слобідському районі
Співробітники КП «Харківжитлобуд» ліквідують наслідки обстрілів житлових будинків в Індустріальному та Слобідському районах, повідомляє Харківська міськрада.
Будівельники вже закрили понад 19,9 тис. вікон, відремонтували 94 двері та вхідні групи у 34 під’їздах, 124 покрівлі, конструктиви, встановили нові вікна у 25 будинках. Також зрубали 188 та кронували 263 дерева, вивезли 414 куб. м подрібнених гілок та 978 куб. м будівельного сміття.
Ремонтні роботи в будинках, які постраждали після обстрілу, тривають. Робітники закривають вікна, контури, ремонтують вхідні двері в під’їзди, покрівлі, стіни, перекриття.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 13:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники КП «Харківжитлобуд» ліквідують наслідки обстрілів житлових будинків в Індустріальному та Слобідському районах, повідомляє Харківська міськрада.".