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На П’ятихатках, Шишківці та “Горизонті” відновлюють вуличне освітлення (фото)

Суспільство 09:19   05.12.2022
Оксана Горун
На П’ятихатках, Шишківці та “Горизонті” відновлюють вуличне освітлення (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харківській мерії повідомили, що співробітники КП “Міськсвітло” зараз продовжують роботи на території приватного сектору в кількох районах міста – ремонтують освітлення.

“КП “Міськсвітло” продовжує роботи з відновлення та ремонту кабельних мереж у садах, парках та скверах, ліквідує аварії та відновлює освітлення на території приватного сектору та у мікрорайонах “Горизонт”, Шишківка, П’ятихатки тощо. Робочі підприємства замінюють пошкоджені опори та кронують дерева в охоронній зоні повітряних мереж”, – повідомили про діяльність комунальників у мерії.

У Харкові відновлюють світло на вулицях та в парках 3

Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та до 30 листопада “міськсвітлівці” усунули в місті 2,9 тис. аварій на мережах зовнішнього освітлення.

У Харкові відновлюють світло на вулицях та в парках

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    • “Замінено 77 пошкоджених опор, відновлено роботу 841,2 км мереж освітлення, здійснено ремонт 734 виконавчих пунктів, відновлено роботу освітлення на 539 вулицях”, – перерахували в міськраді.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 09:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській мерії повідомили, що співробітники КП “Міськсвітло” зараз продовжують роботи на території приватного сектору в кількох районах міста – ремонтують освітлення".