На П’ятихатках, Шишківці та “Горизонті” відновлюють вуличне освітлення (фото)

У Харківській мерії повідомили, що співробітники КП “Міськсвітло” зараз продовжують роботи на території приватного сектору в кількох районах міста – ремонтують освітлення.

“КП “Міськсвітло” продовжує роботи з відновлення та ремонту кабельних мереж у садах, парках та скверах, ліквідує аварії та відновлює освітлення на території приватного сектору та у мікрорайонах “Горизонт”, Шишківка, П’ятихатки тощо. Робочі підприємства замінюють пошкоджені опори та кронують дерева в охоронній зоні повітряних мереж”, – повідомили про діяльність комунальників у мерії.

Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та до 30 листопада “міськсвітлівці” усунули в місті 2,9 тис. аварій на мережах зовнішнього освітлення.

“Замінено 77 пошкоджених опор, відновлено роботу 841,2 км мереж освітлення, здійснено ремонт 734 виконавчих пунктів, відновлено роботу освітлення на 539 вулицях”, – перерахували в міськраді.