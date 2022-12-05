На П’ятихатках, Шишківці та “Горизонті” відновлюють вуличне освітлення (фото)
У Харківській мерії повідомили, що співробітники КП “Міськсвітло” зараз продовжують роботи на території приватного сектору в кількох районах міста – ремонтують освітлення.
“КП “Міськсвітло” продовжує роботи з відновлення та ремонту кабельних мереж у садах, парках та скверах, ліквідує аварії та відновлює освітлення на території приватного сектору та у мікрорайонах “Горизонт”, Шишківка, П’ятихатки тощо. Робочі підприємства замінюють пошкоджені опори та кронують дерева в охоронній зоні повітряних мереж”, – повідомили про діяльність комунальників у мерії.
Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та до 30 листопада “міськсвітлівці” усунули в місті 2,9 тис. аварій на мережах зовнішнього освітлення.
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“Замінено 77 пошкоджених опор, відновлено роботу 841,2 км мереж освітлення, здійснено ремонт 734 виконавчих пунктів, відновлено роботу освітлення на 539 вулицях”, – перерахували в міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 09:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській мерії повідомили, що співробітники КП “Міськсвітло” зараз продовжують роботи на території приватного сектору в кількох районах міста – ремонтують освітлення".