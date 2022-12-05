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На Пятихатках, Шишковке и «Горизонте» восстанавливают уличное освещение (фото)

Общество 09:19   05.12.2022
На Пятихатках, Шишковке и «Горизонте» восстанавливают уличное освещение (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харьковской мэрии сообщили, что сотрудники КП «Горсвет» сейчас продолжают работы на территории частного сектора в нескольких районах города — ремонтируют освещение.

«КП «Горсвет» продолжает работы по восстановлению и ремонту кабельных сетей в садах, парках и скверах, ликвидирует аварии и возобновляет освещение на территории частного сектора и в микрорайонах «Горизонт», Шишковка, Пятихатки и т.д. Рабочие предприятия заменяют поврежденные опоры и кронируют деревья в охранной зоне воздушных сетей», — сообщили о деятельности коммунальщиков в мэрии.

В Харькове восстанавливают свет на улицах и в парках 3
Фото: Харьковский горсовет

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и по 30 ноября «горсветовцы» устранили в городе 2,9 тыс. аварий на сетях наружного освещения.

В Харькове восстанавливают свет на улицах и в парках
Фото: Харьковский горсовет

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    • «Заменено 77 поврежденных опор, возобновлена работа 841,2 км сетей освещения, произведен ремонт 734 исполнительных пунктов, возобновлена работа освещения на 539 улицах», — перечислили в горсовете.

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 09:19;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской мэрии сообщили, что сотрудники КП «Горсвет» сейчас продолжают работы на территории частного сектора в нескольких районах города — ремонтируют освещение".