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День ВСУ: Зеленский наградил освободителей Харьковщины (фото, видео)

Общество 18:31   06.12.2022
Елена Нагорная
День ВСУ: Зеленский наградил освободителей Харьковщины (фото, видео) Фото: сайт президента Украины

В ходе визита в Харьковскую область президент Владимир Зеленский наградил военных, которые отличились во время боев за освобождение территорий региона от российских оккупантов.

«Сегодня имею честь быть здесь и наградить лучших из лучших. Хотя считаю, что у нас на фронте все лучшие», — цитирует Зеленского сайт президента Украины.

Присутствующие почтили минутой молчания память павших защитников. Зеленский отметил, что Украина всегда будет помнить их жизненный путь и героизм. Глава государства поздравил присутствующих военных с Днем ВСУ, а также вручил им ордена и медали.

В частности, президент присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» командиру 110-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ полковнику Николаю Чумаку.

Приняв руководство бригадой 12 апреля 2022 года, полковник сразу организовал ее доукомплектование. В условиях боевых действий ему фактически с нуля удалось создать боеспособную бригаду, которая остановила продвижение противника на определенных рубежах. С марта по декабрь подразделения бригады удерживают 42-километровую полосу обороны на Донетчине. Умелое тактическое комбинирование и применение резервов позволило, кроме сдерживания врага, проводить контрнаступательные мероприятия, сообщается на сайте президента.


Фото: сайт президента Украины

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«Спасибо вам за службу. Спасибо, что бережете нашу страну и людей, жизнь украинских детей, а значит, наших следующих поколений», — подчеркнул Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 18:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ходе визита в Харьковскую область президент Владимир Зеленский наградил военных, которые отличились во время боев за освобождение территорий региона от российских оккупантов.".