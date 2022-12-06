День ЗСУ: Зеленський нагородив визволителів Харківщини (фото, відео)

Під час візиту в Харківську область президент Володимир Зеленський нагородив військових, які відзначилися під час боїв за визволення територій регіону від російських окупантів.

“Сьогодні маю честь бути тут і нагородити найкращих з найкращих. Хоча вважаю, що у нас на фронті всі найкращі”, – цитує Зеленського сайт президента України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників. Зеленський зазначив, що Україна завжди пам’ятатиме їхній життєвий шлях та героїзм. Глава держави привітав присутніх військових із Днем ЗСУ, а також вручив їм ордени та медалі.

Зокрема, президент надав звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” командиру 110-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ ЗСУ полковнику Миколі Чумаку.

Прийнявши керівництво бригадою 12 квітня 2022 року, полковник одразу організував її доукомплектування. В умовах бойових дій йому фактично з нуля вдалося створити боєздатну бригаду, яка зупинила просування противника на визначених рубежах. Із березня до грудня підрозділи бригади утримують 42-кілометрову смугу оборони на Донеччині. Вміле тактичне комбінування та застосування резервів дало змогу, окрім стримування ворога, проводити контрнаступальні заходи, повідомляють на сайті президента.



Фото: сайт президента України

“Дякую вам за службу. Дякую, що бережете нашу країну й людей, життя українських дітей, а отже, наших наступних поколінь”, – наголосив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський