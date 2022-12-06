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С завтрашнего дня в Харькове троллейбус будет доезжать до Северной Салтовки

Общество 20:37   06.12.2022
Елена Нагорная
С завтрашнего дня в Харькове троллейбус будет доезжать до Северной Салтовки

Троллейбус №35 с 7 декабря будет курсировать до разворотного круга «Северная Салтовка».

Это связано с завершением работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по ул. Гвардейцев Широнинцев, рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета.

Троллейбус будет курсировать так: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Юбилейный — ул. Гвардейцев Широнинцев — разворотный круг «Северная Салтовка».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 20:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбус №35 с 7 декабря будет курсировать до разворотного круга «Северная Салтовка».".