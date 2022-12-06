С завтрашнего дня в Харькове троллейбус будет доезжать до Северной Салтовки
Троллейбус №35 с 7 декабря будет курсировать до разворотного круга «Северная Салтовка».
Это связано с завершением работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по ул. Гвардейцев Широнинцев, рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета.
Троллейбус будет курсировать так: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Юбилейный — ул. Гвардейцев Широнинцев — разворотный круг «Северная Салтовка».
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 20:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбус №35 с 7 декабря будет курсировать до разворотного круга «Северная Салтовка».".