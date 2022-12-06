С завтрашнего дня в Харькове троллейбус будет доезжать до Северной Салтовки

Троллейбус №35 с 7 декабря будет курсировать до разворотного круга «Северная Салтовка».

Это связано с завершением работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по ул. Гвардейцев Широнинцев, рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета.

Троллейбус будет курсировать так: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Юбилейный — ул. Гвардейцев Широнинцев — разворотный круг «Северная Салтовка».