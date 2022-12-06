Відзавтра в Харкові тролейбус доїжджатиме до Північної Салтівки
Тролейбус №35 з 7 грудня курсуватиме до розворотного кола “Північна Салтівка”.
Це пов’язано із завершенням робіт із відновлення контактних та кабельних мереж по вул. Гвардійців Широнінців, розповіли у пресслужбі Харківської міськради.
Тролейбус курсуватиме так: розворотне коло “вул. Одеська” – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців Широнінців – розворотне коло “Північна Салтівка”.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 20:37;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбус №35 з 7 грудня курсуватиме до розворотного кола “Північна Салтівка”.".