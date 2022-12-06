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Відзавтра в Харкові тролейбус доїжджатиме до Північної Салтівки

Суспільство 20:37   06.12.2022
Елена Нагорная
Відзавтра в Харкові тролейбус доїжджатиме до Північної Салтівки

Тролейбус №35 з 7 грудня курсуватиме до розворотного кола “Північна Салтівка”.

Це пов’язано із завершенням робіт із відновлення контактних та кабельних мереж по вул. Гвардійців Широнінців, розповіли у пресслужбі Харківської міськради.

Тролейбус курсуватиме так: розворотне коло “вул. Одеська” – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців Широнінців – розворотне коло “Північна Салтівка”.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 20:37;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбус №35 з 7 грудня курсуватиме до розворотного кола “Північна Салтівка”.".