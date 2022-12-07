Live
  • Среда 07.12.2022
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.49
    • 🟢

Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:12   07.12.2022
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал про вражеские обстрелы на Купянском и Слобожанском направлениях. Под ударом оказались, в том числе, Купянск и Двуречная.

«На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневое поражение из танков и всего спектра артиллерии нанесли по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

На Слобожанском направлении продолжают страдать приграничные населенные пункты, некоторые из них фигурируют в каждой сводке Генштаба, начиная с момента бегства российских оккупантов с захваченных территорий на Харьковщине.

«На Слобожанском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Терновая, Огурцово, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка», — перечислили в сводке ГШ по состоянию на 6 утра 7 декабря.

  • Читайте также: Статистика войны на Харьковщине: 1635 погибших, 13 500 зданий разрушены

    • В целом по территории Украины враг за минувшие сутки нанес 10 ракетных и 33 авиационных удара, а также совершил 75 обстрелом из РСЗО. Харьковская область в списке регионов, по которым пришлись такие мощные удары, не упомянута.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    11:29
    «У палача нет сердца, он — зло, а зло всегда проигрывает» — начштаба 92 ОМБр
    09:08
    Горели остатки разбомбленных складов: ГСЧС сообщила о пожаре на Харьковщине
    08:35
    На Харьковщине в результате обстрела погиб мужчина — Синегубов
    07:38
    Российская армия обстреляла 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
    18:40
    Враг задействовал авиацию для ударов возле села на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 07:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал про вражеские обстрелы на Купянском и Слобожанском направлениях. Под ударом оказались, в том числе, Купянск и Двуречная".