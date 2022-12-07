Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал про вражеские обстрелы на Купянском и Слобожанском направлениях. Под ударом оказались, в том числе, Купянск и Двуречная.
«На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневое поражение из танков и всего спектра артиллерии нанесли по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
На Слобожанском направлении продолжают страдать приграничные населенные пункты, некоторые из них фигурируют в каждой сводке Генштаба, начиная с момента бегства российских оккупантов с захваченных территорий на Харьковщине.
«На Слобожанском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Терновая, Огурцово, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка», — перечислили в сводке ГШ по состоянию на 6 утра 7 декабря.
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В целом по территории Украины враг за минувшие сутки нанес 10 ракетных и 33 авиационных удара, а также совершил 75 обстрелом из РСЗО. Харьковская область в списке регионов, по которым пришлись такие мощные удары, не упомянута.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал про вражеские обстрелы на Купянском и Слобожанском направлениях. Под ударом оказались, в том числе, Купянск и Двуречная".