Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал про вражеские обстрелы на Купянском и Слобожанском направлениях. Под ударом оказались, в том числе, Купянск и Двуречная.

«На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия. Огневое поражение из танков и всего спектра артиллерии нанесли по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

На Слобожанском направлении продолжают страдать приграничные населенные пункты, некоторые из них фигурируют в каждой сводке Генштаба, начиная с момента бегства российских оккупантов с захваченных территорий на Харьковщине.

«На Слобожанском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Терновая, Огурцово, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка», — перечислили в сводке ГШ по состоянию на 6 утра 7 декабря.

В целом по территории Украины враг за минувшие сутки нанес 10 ракетных и 33 авиационных удара, а также совершил 75 обстрелом из РСЗО. Харьковская область в списке регионов, по которым пришлись такие мощные удары, не упомянута.