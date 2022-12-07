Армія РФ обстріляла близько 20 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про ворожі обстріли на Куп’янському та Слобожанському напрямах. Під ударом опинилися, зокрема, Куп’янськ та Дворічна.

“На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині”, – повідомили в Генштабі.

На Слобожанському напрямку продовжують страждати прикордонні населені пункти. Деякі з них фігурують у кожному зведенні Генштабу, починаючи з моменту втечі російських окупантів із захоплених територій на Харківщині.

“На Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Волохівка, Чугунівка та Кам’янка”, – перерахували у зведенні ГШ станом на шосту ранку 7 грудня.

Загалом територією України ворог за минулу добу завдав 10 ракетних та 33 авіаційних ударів, а також здійснив 75 обстрілів з РСЗВ. Харківська область у списку регіонів, якими були нанесені такі потужні удари, не згадана.