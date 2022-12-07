Пограничники из Харьковщины навели арту на собственный дом, где был штаб рф
Украинская артиллерия уничтожила штаб войск России, расположенный в оккупированном поселке Харьковской области благодаря координатам, которые предоставили владельцы дома — украинские пограничники, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
В одном из приграничных подразделений Харьковщины служат отец и сын. Роман в Государственной пограничной службе Украины уже более 20 лет, Владислав стал пограничником в 2018 году, как только закончил обучение. 24 февраля 2022 года российских оккупантов они встретили на границе.
«Мы с сыном находились в соседних пограничных нарядах. Когда увидел, что через нас летят ракеты и начался обстрел нашей территории, я понял – началась война. После перегруппировки я успел заскочить на несколько минут домой, сказал жене, чтобы хранила дочь и вернулся в подразделение», — рассказывает Роман.
Враг двигался большими силами. Населенный пункт, где проживали Роман с Владиславом, русские войска оккупировали. По рассказам местных, первое, что они сделали, начали грабить. Угоняли все: авто, бытовую технику, и даже сняли в одном из домов текстильные обои.
К счастью, пограничники уже успели эвакуировать родных.
«На оккупированной территории у нас осталось много знакомых и товарищей», – рассказывает Роман. – Так что мы быстро узнали, что россияне разместили в населенном пункте средства радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить связь, а в нашем доме – так называемый штаб. Их командир даже говорил, что перевезет в наш дом жену с детьми. Терпеть это все не было сил – мы с сыном передали координаты нашего дома артиллеристам, которые очень прицельно отработали…»
Уже после оккупации Романа и Владислава односельчане передали фото родных, которые после взрывов нашли через две улицы от их дома.
На вопрос, не жалеют ли о потерянном доме, пограничники отвечают: «Нет!»
«После Победы мы построим еще лучший дом. Дом, в который никогда не придут гнусные оккупанты», — говорит Владислав.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 13:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинская артиллерия уничтожила штаб войск России, расположенный в оккупированном поселке Харьковской области благодаря координатам, которые предоставили владельцы дома — украинские пограничники, сообщила Государственная пограничная служба Украины.".