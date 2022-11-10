«Раны» на полях: пограничники показали Харьковщину с высоты (видео)

Госпогранслужба Украины опубликовала короткое видео, снятое дроном над Харьковской областью — с воронками, оставшимися после боевых действий на полях.

«Такой сегодня видит наша аэроразведка Харьковщину. Но мы делаем все, чтобы больше никто и никогда не посмел уродовать нашу цветущую украинскую землю», — прокомментировали видео пограничники.

Отметим, что из-за крайне интенесивных обстрелов и минирования на деоккупированных территориях Харьковской области сохраняется повышенная минная опасность. Одни из тех, кто регулярно страдает от взрывоопасных предметов — работники сельского хозяйства. Недавно за сутки в регионе на минах подорвались сразу два агрария — комбайнер и тракторист, один из них погиб. Второй получил тяжелые ранения, сейчас он в больнице.