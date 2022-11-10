Live
  • Четверг 10.11.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.75
    • 🟢

«Раны» на полях: пограничники показали Харьковщину с высоты (видео)

Общество 08:19   10.11.2022
Оксана Горун
«Раны» на полях: пограничники показали Харьковщину с высоты (видео)

Госпогранслужба Украины опубликовала короткое видео, снятое дроном над Харьковской областью — с воронками, оставшимися после боевых действий на полях.

«Такой сегодня видит наша аэроразведка Харьковщину. Но мы делаем все, чтобы больше никто и никогда не посмел уродовать нашу цветущую украинскую землю», — прокомментировали видео пограничники.

Отметим, что из-за крайне интенесивных обстрелов и минирования на деоккупированных территориях Харьковской области сохраняется повышенная минная опасность. Одни из тех, кто регулярно страдает от взрывоопасных предметов — работники сельского хозяйства. Недавно за сутки в регионе на минах подорвались сразу два агрария — комбайнер и тракторист, один из них погиб. Второй получил тяжелые ранения, сейчас он в больнице.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

07:40
Бутусов сообщил, что сейчас происходит под Херсоном
11:12
Месяц не знали, что с ним: под Лиманом погиб военный медик из Харьковщины
08:49
Житель уничтоженного села — о побеге из оккупации и возвращении на руины
08:23
Наступает решающий период войны — Буданов
08:17
Путин не смог завоевать Украину и намерен ее уничтожить — Боррель

  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Раны» на полях: пограничники показали Харьковщину с высоты (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 08:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госпогранслужба Украины опубликовала короткое видео, снятое дроном над Харьковской областью — с воронками, оставшимися после боевых действий на полях".