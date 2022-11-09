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Пострадали ноги. На Харьковщине лечат комбайнера, который взорвался на мине

Общество 17:21   09.11.2022
Оксана Якушко
Пострадали ноги. На Харьковщине лечат комбайнера, который взорвался на мине

О тяжелом состоянии комбайнера рассказала харьковский журналист Юлия Байрачная.

«2 ноября в полях у с. Александровка Богодуховского района (бывший – Золочевский), управляя комбайном, взорвался на мине Артур Сахно. Он получил тяжелые ранения ног – их врачи, как говорится, собирали. Ситуация с ними крайне серьезная, специалисты пока сдержанны в прогнозах», – рассказала журналист.

Также у мужчины есть контузия, сотрясение мозга, пострадавший глаз. Впереди длительное лечение и реабилитация.

Поэтому сейчас его жена и родители ищут любую финансовую поддержку.

Карта жены Елены 4149 4378 7305 2953 (Елена Богомазова).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 17:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О тяжелом состоянии комбайнера рассказала харьковский журналист Юлия Байрачная.".