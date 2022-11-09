Пострадали ноги. На Харьковщине лечат комбайнера, который взорвался на мине
О тяжелом состоянии комбайнера рассказала харьковский журналист Юлия Байрачная.
«2 ноября в полях у с. Александровка Богодуховского района (бывший – Золочевский), управляя комбайном, взорвался на мине Артур Сахно. Он получил тяжелые ранения ног – их врачи, как говорится, собирали. Ситуация с ними крайне серьезная, специалисты пока сдержанны в прогнозах», – рассказала журналист.
Также у мужчины есть контузия, сотрясение мозга, пострадавший глаз. Впереди длительное лечение и реабилитация.
Поэтому сейчас его жена и родители ищут любую финансовую поддержку.
Карта жены Елены 4149 4378 7305 2953 (Елена Богомазова).
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 17:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О тяжелом состоянии комбайнера рассказала харьковский журналист Юлия Байрачная.".