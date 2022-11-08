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Четверо дорожников подорвались на мине на Чугуевщине — прокуратура (фото)

Происшествия 18:18   08.11.2022
Елена Нагорная
Четверо дорожников подорвались на мине на Чугуевщине — прокуратура (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Двое работников ремонтно-дорожного предприятия погибли и еще двое получили ранения 8 ноября в результате взрыва противотанковой мины в Чугуевском районе Харьковской области.

Взрыв произошел около 15 часов на автотрассе Чугуев-Меловое вблизи поворота на поселок Чкаловское, когда специалисты проводили дорожные работы, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что на деоккупированных территориях подорвались четверо работников дорожных служб. Двое погибли, еще двое — в больнице в тяжелом состоянии.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое работников ремонтно-дорожного предприятия погибли и еще двое получили ранения 8 ноября в результате взрыва противотанковой мины в Чугуевском районе Харьковской области.".