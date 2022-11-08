Четверо дорожников подорвались на мине на Чугуевщине — прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Двое работников ремонтно-дорожного предприятия погибли и еще двое получили ранения 8 ноября в результате взрыва противотанковой мины в Чугуевском районе Харьковской области.
Взрыв произошел около 15 часов на автотрассе Чугуев-Меловое вблизи поворота на поселок Чкаловское, когда специалисты проводили дорожные работы, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что на деоккупированных территориях подорвались четверо работников дорожных служб. Двое погибли, еще двое — в больнице в тяжелом состоянии.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое работников ремонтно-дорожного предприятия погибли и еще двое получили ранения 8 ноября в результате взрыва противотанковой мины в Чугуевском районе Харьковской области.".