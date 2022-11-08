Четверо дорожников подорвались на мине на Чугуевщине — прокуратура (фото)

Двое работников ремонтно-дорожного предприятия погибли и еще двое получили ранения 8 ноября в результате взрыва противотанковой мины в Чугуевском районе Харьковской области.

Взрыв произошел около 15 часов на автотрассе Чугуев-Меловое вблизи поворота на поселок Чкаловское, когда специалисты проводили дорожные работы, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что на деоккупированных территориях подорвались четверо работников дорожных служб. Двое погибли, еще двое — в больнице в тяжелом состоянии.