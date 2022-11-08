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Четверо дорожников подорвались на Харьковщине, двое из них погибли — Синегубов

Происшествия 17:24   08.11.2022
Елена Нагорная
Четверо дорожников подорвались на Харьковщине, двое из них погибли — Синегубов

В Харьковской области на деоккупированных территориях 8 ноября подорвались на вражеских боеприпасах четверо работников дорожных служб. Двое погибли, еще двое — в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня у нас подорвались четыре человека. Это работники дорожных служб, которые восстанавливали на деоккупированных территориях дорожное полотно. Два человека, к сожалению, погибли. Два человека получили серьезные ранения и находятся сейчас в больнице», — рассказал Синегубов.

Он также напомнил, что 7 ноября подорвались на минах два человека — гражданское лицо и работник ГСЧС. Оба находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 17:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на деоккупированных территориях 8 ноября подорвались на вражеских боеприпасах четверо работников дорожных служб. Двое погибли, еще двое — в больнице в тяжелом состоянии.".