Четверо дорожников подорвались на Харьковщине, двое из них погибли — Синегубов

В Харьковской области на деоккупированных территориях 8 ноября подорвались на вражеских боеприпасах четверо работников дорожных служб. Двое погибли, еще двое — в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня у нас подорвались четыре человека. Это работники дорожных служб, которые восстанавливали на деоккупированных территориях дорожное полотно. Два человека, к сожалению, погибли. Два человека получили серьезные ранения и находятся сейчас в больнице», — рассказал Синегубов.

Он также напомнил, что 7 ноября подорвались на минах два человека — гражданское лицо и работник ГСЧС. Оба находятся в больницах в тяжелом состоянии.