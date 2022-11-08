Четверо дорожників підірвалися на Харківщині, двоє з них загинули – Синєгубов
У Харківській області на деокупованих територіях 8 листопада підірвалися на ворожих боєприпасах четверо працівників дорожніх служб. Двоє загинули, ще двоє – у лікарні у тяжкому стані.
Про це в етері національного телемарафону повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
“Сьогодні у нас підірвалися чотири людини. Це працівники дорожніх служб, які відновлювали на деокупованих територіях дорожнє полотно. Двоє людей, на жаль, загинули. Двоє людей отримали серйозні поранення і перебувають зараз у лікарні”, – розповів Синєгубов.
Він також нагадав, що 7 листопада підірвалися на мінах дві людини – цивільна особа та працівник ДСНС. Обидва перебувають у лікарнях у тяжкому стані.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 17:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області на деокупованих територіях 8 листопада підірвалися на ворожих боєприпасах четверо працівників дорожніх служб. Двоє загинули, ще двоє – у лікарні у тяжкому стані.".