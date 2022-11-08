Четверо дорожників підірвалися на міні на Чугуївщині – прокуратура (фото)

Двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства загинули та ще двоє отримали поранення 8 листопада внаслідок вибуху протитанкової міни у Чугуївському районі Харківської області.

Вибух стався близько 15-ї години на автотрасі Чугуїв-Мелове поблизу повороту на селище Чкаловське, коли фахівці проводили дорожні роботи, повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на деокупованих територіях підірвалися четверо працівників дорожніх служб. Двоє загинули, ще двоє – у лікарні у тяжкому стані.