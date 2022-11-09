Постраждали ноги. На Харківщині лікують комбайнера, який підірвався на міні

Про тяжкий стан комбайнера розповіла харківський журналіст Юлія Байрачна.

«2 листопада в полях біля с. Олександрівка Богодухівського району (колишній – Золочівський), їдучи комбайном, підірвався на міні Артур Сахно. Він отримав важкі поранення ніг – їх лікарі, як кажуть, зібрали. Ситуація з ними вкрай серйозна, спеціалісти поки стримані в прогнозах», – розповіла журналіст.

Також у чоловіка є контузія, струс мозку, постраждало око. Попереду довготривале лікування і реабілітація.

Тому зараза його дружина та батьки шукають будь-якої фінансової підтримки.

Карта дружини Олени 4149 4378 7305 2953 (Олена Богомазова).